В Эстонии прекратили вещание телеканала "Дождь"*

ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Эстонии, вслед за Латвией и Литвой прекращено вещание телеканала "Дождь"*, об этом говорится в его Telegram-канале.



"В Эстонии телеканал "Дождь"* транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. В соответствии с уведомлением департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи с 8 декабря прекращают трансляцию", — заявили журналисты.



Это связано с решением латвийских властей, которые отозвали у телеканала лицензию на распространение контента в США, странах ЕС и других государствах.



Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".



Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".



Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.



Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.



* СМИ, выполняющее функции иноагента