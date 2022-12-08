В Эстонии прекратили вещание телеканала "Дождь"*

ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Эстонии, вслед за Латвией и Литвой прекращено вещание телеканала "Дождь"*, об этом говорится в его Telegram-канале.
"В Эстонии телеканал "Дождь"* транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. В соответствии с уведомлением департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи с 8 декабря прекращают трансляцию", — заявили журналисты.
Это связано с решением латвийских властей, которые отозвали у телеканала лицензию на распространение контента в США, странах ЕС и других государствах.
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".
Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.
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