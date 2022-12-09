Появилось видео обмена титулованной баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута

В сети опубликованы видеокадры обмена американской баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на гражданина России Виктора Бута. Эта процедура состоялось в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!Накануне из российской тюрьмы была освобождена одна из лучших баскетболисток мира Бритни Грайнер. 32-летняя олимпийская чемпионка Игр-2016 и 2020, которая получила срок в России на 9 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, выпущена из колонии в результате обмена на Виктора Бута. Эта процедура произошла в аэропорту ОАЭ.Американская баскетболистка Грайнер, которая выступала за российский коллектив "УГМК", была задержана в аэропорту Москвы, в начале 2022 года с картриджами для вейпа, которые содержали гашишное масло. В ходе судебных разбирательств Бриттни получила срок 9 лет под стражей.В свою очередь Виктор Бут отбывал наказание в США, ему дали 25 лет за торговлю оружием.