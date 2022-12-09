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Появилось видео обмена титулованной баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 11:19
Появилось видео обмена титулованной баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута
Фото: Instagram/brittneyyevettegriner
В сети опубликованы видеокадры обмена американской баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на гражданина России Виктора Бута. Эта процедура состоялось в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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Накануне из российской тюрьмы была освобождена одна из лучших баскетболисток мира Бритни Грайнер. 32-летняя олимпийская чемпионка Игр-2016 и 2020, которая получила срок в России на 9 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, выпущена из колонии в результате обмена на Виктора Бута. Эта процедура произошла в аэропорту ОАЭ.



Американская баскетболистка Грайнер, которая выступала за российский коллектив "УГМК", была задержана в аэропорту Москвы, в начале 2022 года с картриджами для вейпа, которые содержали гашишное масло. В ходе судебных разбирательств Бриттни получила срок 9 лет под стражей.

В свою очередь Виктор Бут отбывал наказание в США, ему дали 25 лет за торговлю оружием. 


Источник: zakon.kz
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