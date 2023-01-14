Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Литве

В пятницу, 13 января, в Литве произошел взрыв на газопроводе, который используется для поставок газа в северную часть страны и Латвию. Высота столба пламени достигала 50 метров, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Delfi.lt.
Власти эвакуировали жителей близлежащих домов. Пострадавших, по данным пожарных, нет. Причины взрыва на данный момент неизвестны. По предварительной информации, авария связана с проблемами технического характера. Возгорание удалось локализовать.
Очевидцы сообщают, что воздух в районе аварии прогрелся до 20 градусов. Полиция перекрыла движение по шоссе близ места аварии.
Генеральный директор компании - оператора газопровода Amber Grid Немунас Бикнюс, который прибыл на место аварии, сообщил литовским СМИ, что никакого ущерба жителям или частной собственности взрыв не нанес. Снабжение жителей Литвы газом нарушено не будет, заверил Бикнюс.
Он также отметил, что на данный момент компания не видит признаков умышленного повреждения газопровода. Для того чтобы установить причины аварии, нужно провести расследование.
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