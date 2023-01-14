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Названа опасность лежащего под подушкой смартфона

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Названа опасность лежащего под подушкой смартфона
Фото из открытых источников
Эксперт посоветовал держать мобильный телефон подальше от тела, сообщает Zakon.kz.

Как безопаснее всего носить мобильные телефоны, чтобы избежать проблем со здоровьем, рассказал директор департамента "Телеком" IT-компании "Т1 Интеграция" Андрей Никандров. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".

Никандров отметил, что людям со стимуляторами лучше избегать плотного контакта с приборами с излучением, так как возможны наводки на довольно длинных электродах. В таком случае прибор может принять их за некорректную работу сердечной мышцы и внести коррективы в ритм.

Также не стоит допускать длительного близкого контакта мобильника с органами репродукции, головного мозга и сердечной мышцы. Поэтому лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах.

Кроме этого, в кармане брюк смартфон испытывает повышенные нагрузки, и они могут изменить геометрию аппарата и даже вывести его из строя. В современных телефонах используются литиевые аккумуляторы, которые не любят деформации, поэтому может произойти короткое замыкание, а затем — возгорание.

Опасность появляется и тогда, когда мобильник кладут под подушку, одеяло и в любое место, где гаджет не может естественно охлаждаться. Особенно это актуально, если при этом он находится на зарядке — перегрев негативно действует на аккумулятор. В таком случае так же есть риск возгорания.

Специалист отметил, что с удалением от "цивилизации" телефон увеличивает мощность передаваемого сигнала для общения с базовой станцией операторов. Соответственно, растет возможное влияние на его владельца.


Источник: zakon.kz
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