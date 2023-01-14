Названа опасность лежащего под подушкой смартфона

Эксперт посоветовал держать мобильный телефон подальше от тела, сообщает Zakon.kz.
Как безопаснее всего носить мобильные телефоны, чтобы избежать проблем со здоровьем, рассказал директор департамента "Телеком" IT-компании "Т1 Интеграция" Андрей Никандров. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".
Никандров отметил, что людям со стимуляторами лучше избегать плотного контакта с приборами с излучением, так как возможны наводки на довольно длинных электродах. В таком случае прибор может принять их за некорректную работу сердечной мышцы и внести коррективы в ритм.
Также не стоит допускать длительного близкого контакта мобильника с органами репродукции, головного мозга и сердечной мышцы. Поэтому лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах.
Кроме этого, в кармане брюк смартфон испытывает повышенные нагрузки, и они могут изменить геометрию аппарата и даже вывести его из строя. В современных телефонах используются литиевые аккумуляторы, которые не любят деформации, поэтому может произойти короткое замыкание, а затем — возгорание.
Опасность появляется и тогда, когда мобильник кладут под подушку, одеяло и в любое место, где гаджет не может естественно охлаждаться. Особенно это актуально, если при этом он находится на зарядке — перегрев негативно действует на аккумулятор. В таком случае так же есть риск возгорания.
Специалист отметил, что с удалением от "цивилизации" телефон увеличивает мощность передаваемого сигнала для общения с базовой станцией операторов. Соответственно, растет возможное влияние на его владельца.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.