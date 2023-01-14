Данные клиентов сервиса Mail.ru утекли в сеть

Данные пользователей почтового сервиса Mail.ru утекли в сеть. В компании заявили, что утечка связана с неким "сторонним сервисом", передает Tengrinews.kz со ссылкой на rbc.ru.
Как сообщили в пресс-службе компании, инцидент связан с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года.
"Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", - заявили в компании.
Какой именно сервис допустил утечку персональных данных, в Mail.ru не пояснили.
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