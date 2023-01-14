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Энергетик или снотворное: кому от кофе хочется спать и почему

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Энергетик или снотворное: кому от кофе хочется спать и почему
Фото из открытых источников
Кофе далеко не всегда бодрит, некоторых людей этот напиток успокаивает, отметила врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, с какими генетическими особенностями организма это может быть связано, рассказывает Tengri Lifestyle.

Реакция организма на вещества, содержащиеся в кофе, зависит от активности определенных генов, уверена врач-диетолог, спортивный врач Ольга Перевалова. При замедленной "работе" гена, отвечающего за метаболизм кофеина, человек может с трудом засыпать из-за любимого напитка.

"У каждого человека есть ген, который отвечает за усвоение кофеина. Если ген активный, то кофеин усваивается быстро, такие люди могут пить по три чашки кофе в день. Есть люди, у которых ген, отвечающий за метаболизм кофеина в организме, работает медленно. В этом случае одной чашки кофе в день достаточно, причем лучше не пить его после 15:00. Две-три чашки в течение дня, особенно после обеда, будут так бодрить человека, что он не заснет до утра, у него нарушится сон. Кофеманами таким людям быть не рекомендуется, иначе можно допиться до гипертонии", - предупредила Ольга Перевалова в интервью Sputnik.

Люди по-разному реагируют и на теобромин – другой алкалоид, содержащийся в кофе. При повышенной чувствительности к этому веществу человек может ощущать сонливость после употребления напитка, отмечает врач.

"Есть люди, которые приходят в тонус после чашки кофе, у них превалирует влияние кофеина на организм. А есть люди, которые, наоборот, так расслабляются, что могут даже заснуть. У них превалирует влияние теобромина, который приводит человека в состояние покоя. Это тоже генетическая особенность, все в руках генетики. В растворимом, сублимированном кофе больше теобромина, чем кофеина, от него может больше хотеться спать. В свою очередь натуральный свежесваренный кофе будет оказывать более выраженный бодрящий эффект", – добавила Ольга Перевалова.

Врач посоветовала провести домашний тест на скорость метаболизма кофеина, чтобы понимать, какой кофе и как часто можно пить.

"ДНК-тест на кофеин можно сделать в любой лаборатории, это недорого. Можно сделать и простой тест на метаболизм кофеина дома. Утром, когда проснетесь, измерьте давление и пульс, выпейте натощак хороший крепкий кофе, не растворимый, а сваренный в турке или кофемашине, и еще раз измерьте давление и пульс. Например, было давление 120/80, а пульс – 60, стало давление 130/80, а пульс – 70. За два часа кофеин должен усвоиться и показатели должны прийти в норму, если человек находится в спокойном состоянии. Тогда нужно измерить давление и пульс снова. Если давление держится, значит, метаболизм замедлен. В этом случае человеку хватит одной чашки кофе в день, причем растворимого, сублимированного, в котором больше теобромина", - заключила она.


Источник: Tengrinews.kz
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