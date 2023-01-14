Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию о смерти актрисы подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер в субботу, 14 января.
«Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил Варшавер. О причинах смерти звезды не сообщается.
В июле прошлого года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.
Позже стало известно, что актриса лежала в больнице с переломами за 2 недели до попадания в реанимацию.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность звезде принесли роли в таких проектах, как «Морозко», «Курьер», «Шырли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».
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