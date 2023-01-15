Население Узбекистана ежедневно увеличивается на 2100 человек

По состоянию на декабрь число постоянных жителей страны превысило 36 млн.
Население Узбекистана ежедневно увеличивается в среднем на 2100 человека, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
"На 1 января текущего года постоянное население республики составило 36 024 946 человек, увеличившись за год на 753,6 тысячи. Таким образом, ежемесячно узбекистанцев становится больше в среднем на 62,8 тысячи, а ежедневно – на 2100", – пишет портал.
Число постоянных жителей Узбекистана по состоянию на декабрь прошлого года превысило 36 млн. Из них 18,1 млн составляли мужчины, а 17,9 млн – женщины.
В течение 2022 года органы ЗАГС по всей республике зарегистрировали рождение 939 046 детей, что на 12 826 больше, чем годом ранее.
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