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Потерявшийся в море мужчина выжил благодаря кетчупу и зеркалу

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Потерявшийся в море мужчина выжил благодаря кетчупу и зеркалу
Фото: sevastopol.su
Потерявшийся в океане житель Доминиканской Республики более трех недель выжил спустя 24 дня в открытом море, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщает Daily Star, 54-летнего Элвиса Франсуа унесло в океан от берегов острова Сен-Мартен в декабре прошлого года. Мужчина занимался ремонтом судна, когда начался шторм. В итоге он дрейфовал в открытом море 24 дня. Все это время он питался кетчупом, который смешивал с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками. Кроме того, он собирал дождевую воду при помощи куска ткани.

Франсуа вырезал на яхте надпись «Помогите» в надежде привлечь внимание самолетов, но его никто не заметил. Мужчина не смог привлечь внимание и экипажей проходивших мимо кораблей, даже с помощью костра на борту. Кроме того, однажды доминиканцу пришлось спрыгнуть с судна, чтобы оно не затонуло, так как яхта начала набирать воду.

В конце концов Франсуа смог подать сигнал с помощью зеркала экипажу пролетавшего над ним самолета.

«В последние дни, около 15 января, я увидел самолет. У меня было зеркало, и я начал подавать сигналы с его помощью. Они дважды пролетели над яхтой, и я понял, что меня заметили. Я благодарен им за то, что сейчас жив», – рассказал мужчина.

Экипаж самолета уведомил о пострадавшем флот, и на помощь Франсуа прибыли спасатели ВМС Колумбии.

В общей сложности мужчина провел в открытом море 24 дня. За это время он ни с кем не разговаривал и не знал, что ему делать. Он не имел представления о том, где находится.

«Было тяжело. В какой-то момент я потерял надежду. Я думал о своей семье», – рассказал доминиканец.


Источник: newtimes.kz
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