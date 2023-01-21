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Китайский гороскоп: только 5 знаков зодиака могут рассчитывать на успех в 2023 году

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 09:25
Китайский гороскоп: только 5 знаков зодиака могут рассчитывать на успех в 2023 году
Фотоколлаж: ufologov.net
В преддверии Нового года по китайскому календарю, астрологи составили прогноз и выяснили, кто из знаков зодиака сможет обрести богатство, удачу и успех в грядущем году, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на gorod.che.

Весь год звезды будут благоволить Крысам. Все что они задумают, будет легко получаться и никакие препятствия для реализации целей им не смогут помешать. Однако, Крысы должны помнить, что поработать всё равно придётся, но полученный результат будет радовать вас много лет.

Год будет успешным, если Лошади не будут лениться. Им придется много и упорно трудиться, но полученный результат превзойдет все ожидания и удивит даже тех, кто не верил в возможности представителей знака. Можно сказать, что Лошади всем утрут нос.

Астрологи советуют Овцам заняться самообразованием. Изучение новой специальности или совершенствование уже полученных навыков благоприятно скажется на жизни Овец. Вы сможете достичь невероятных высот и при этом, получите огромное удовольствие и хорошее денежное вознаграждение.

Весь год Черный Кролик будет помогать Обезьянам во всех их начинаниях. Вы легко справитесь со всеми трудностями и сможете подняться по карьерной лестнице. Даже если сейчас вам кажется, что мир рушится, через некоторое время Обезьяны заметят перемены к лучшему. Возможно, вас ожидает новая и очень перспективная должность, которая повысит вашу самооценку и принесет дополнительный доход.

Для Свиней год будет продуктивным и благоприятным. Даже мелкие неприятности не помешают вашему делу и скорее укажут место, где были допущены ошибки.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 09:47
Пока дочитал чуть со смеху не лопнули всем кабинетом! rofl
 
 

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