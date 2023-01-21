В российском городе девушка выпала с чердака на проходившего юношу

В центре Новосибирска девушка упала из окна четвертого этажа на проходившего по улице юношу, в результате чего оба погибли. Об этом сообщает NGS.



Женщина, ставшая очевидцем происшествия, рассказала изданию, что с коллегами шла домой по улице Орджоникидзе. Вдруг на прохожего, который шел перед ними метрах в пяти, упал большой предмет, послышался «ужасный стук». После этого женщина увидела на тротуаре двух лежащих. Она вызвала скорую помощь. К месту происшествия также прибыл сотрудник полиции.



«Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: "Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!"», — рассказала очевидица ЧП. Прибывшая бригада скорой помощи увезла пострадавшего. Второго лежащего на тротуаре человека накрыли тканью.



Полицейские сообщили о взломанном чердаке на уровне четвертого этажа и найденном там телефоне. Молодой человек скончался позже в медучреждении.