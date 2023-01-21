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Назван один из самых полезных продуктов в сезон простуд

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 18:03
Назван один из самых полезных продуктов в сезон простуд
Фото из открытых источников
Один из самых полезных продуктов, который стоит употреблять в сезон простуд в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это квашеная капуста.

«Во-первых, это рекордсмен по содержанию витамина С, находится в первой пятерке таких продуктов. Сегодня это особенно важно, так как сезон простуд. Большие дозы аптечного витамина С вызывают камни в почках, а этот витамин С натуральный», — прокомментировал полезные свойства квашеной капусты врач, отметив, что в ней также содержится витамин А, витамины группы В, магний и другие микроэлементы.

Он также напомнил, что этот продукт можно назвать пробиотиком, который способен восстанавливать нормальную микрофлору организма, а также клетчатку и аминокислоты.

Ранее эксперты перечислили распространенные ошибки при лечении простуды. Специалисты предупредили, что неправильные методы борьбы с насморком и болью в горле могут плохо повлиять на другие органы.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:52
Завтра цены на квашенную капусту взлетят.
 
 

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