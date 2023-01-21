Назван один из самых полезных продуктов в сезон простуд

Один из самых полезных продуктов, который стоит употреблять в сезон простуд в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это квашеная капуста.
«Во-первых, это рекордсмен по содержанию витамина С, находится в первой пятерке таких продуктов. Сегодня это особенно важно, так как сезон простуд. Большие дозы аптечного витамина С вызывают камни в почках, а этот витамин С натуральный», — прокомментировал полезные свойства квашеной капусты врач, отметив, что в ней также содержится витамин А, витамины группы В, магний и другие микроэлементы.
Он также напомнил, что этот продукт можно назвать пробиотиком, который способен восстанавливать нормальную микрофлору организма, а также клетчатку и аминокислоты.
Ранее эксперты перечислили распространенные ошибки при лечении простуды. Специалисты предупредили, что неправильные методы борьбы с насморком и болью в горле могут плохо повлиять на другие органы.
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