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Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами после операции

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами после операции
Фото из открытых источников
Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами в брюшной полости из-за ошибки хирурга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Имеди.

Инцидент произошел в Тбилиси, когда после операции в медицинском центре имени Мардалеишвили девушка пожаловалась на более сильную боль.

Почему она три месяца терпела боль не уточняется, но на рентгене у нее в брюшной полости, в месте проведения операции, были найдены хирургические ножницы. В ходе экстренной операции посторонний предмет был извлечен.

Руководство клиники принесло извинения и пообещала пострадавшей наказать не только оперировавшего ее три месяца назад хирурга, но и весь присутствовавший на операции медицинский персонал.


Источник: Tengrinews.kz
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