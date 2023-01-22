Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами после операции

Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами в брюшной полости из-за ошибки хирурга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Имеди.



Инцидент произошел в Тбилиси, когда после операции в медицинском центре имени Мардалеишвили девушка пожаловалась на более сильную боль.



Почему она три месяца терпела боль не уточняется, но на рентгене у нее в брюшной полости, в месте проведения операции, были найдены хирургические ножницы. В ходе экстренной операции посторонний предмет был извлечен.



Руководство клиники принесло извинения и пообещала пострадавшей наказать не только оперировавшего ее три месяца назад хирурга, но и весь присутствовавший на операции медицинский персонал.