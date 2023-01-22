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В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 18:24
В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба
Фото: Los Angeles Times
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 10 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

По его информации, мужчина открыл стрельбу в танцевальной студии около 22.22 по местному времени в субботу (12.22 по времени Астаны). Подозреваемый все еще находится на свободе.

Как передает газета Los Angeles Times со ссылкой на очевидцев, у нападавшего при себе были автомат и несколько боеприпасов.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Официально местные власти ситуацию еще не прокомментировали.

По данным Los Angeles Times, десятки тысяч человек собрались в субботу на фестивале в честь китайского Нового года по лунному календарю в городе.


Источник: newtimes.kz
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