В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 10 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.



Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на полицию.



По его информации, мужчина открыл стрельбу в танцевальной студии около 22.22 по местному времени в субботу (12.22 по времени Астаны). Подозреваемый все еще находится на свободе.



Как передает газета Los Angeles Times со ссылкой на очевидцев, у нападавшего при себе были автомат и несколько боеприпасов.



Ранее сообщалось о девяти погибших. Официально местные власти ситуацию еще не прокомментировали.



По данным Los Angeles Times, десятки тысяч человек собрались в субботу на фестивале в честь китайского Нового года по лунному календарю в городе.