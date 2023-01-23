Spotify планирует массовые сокращения - СМИ

Стриминговый сервис Spotify планирует сократить часть сотрудников на текущей неделе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.



Об этом сообщили зарубежные СМИ. По данным агентства Bloomberg, количество увольняемых работников на данный момент не уточняется. По последним данным, в компании работает около 9 800 человек. В компании Spotify не прокомментировали данное сообщение.



В октябре прошлого года компания Spotify закрыла 11 оригинальных подкастов из своих собственных студий в рамках сокращения расходов и увольнений. Менее 5 процентов сотрудников компании, занимающихся оригинальными подкастами, были либо уволены, либо переведены на новые шоу. Среди подкастов, отмененных собственными студиями Gimlet и Parcast, были "Как спасти планету", "Криминальное шоу" и "Медицинские убийства".



В июне впервые появились сообщения о том, что Spotify сокращает количество новых сотрудников по меньшей мере на 25 процентов, поскольку технологические компании ориентируются на нестабильную ситуацию в мире.



Ранее Spotify закрыла свое приложение для легкого прослушивания Spotify Stations. На презентации для инвесторов в прошлом году главный финансовый директор Spotify Пол Фогель сказал, что они "четко осознают растущую неопределенность в отношении мировой экономики". В 2022 году шведская музыкальная платформа насчитывала более 433 миллионов ежемесячных активных пользователей (MAUs).