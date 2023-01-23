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Канада выплатит компенсацию индейцам за культурный геноцид

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Канада выплатит компенсацию индейцам за культурный геноцид
Фото:canada.ca
Канадские власти договорились с представителями коренных народов о компенсации за издевательства и ущемление культурных прав в прошлом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства Канады.

Власти Канады согласились выплатить 2,8 миллиарда канадских долларов представителям коренного населения страны в качестве компенсации за издевательства и ущемление их культурных и языковых прав в прошлом.

Групповой иск к властям Канады подали в 2012 году 325 представителей коренных общин, которые требовали компенсации за геноцид в отношении их языка и культуры в период с XIX века по конец XX века. Теперь достигнутое сторонами соглашение должен одобрить Федеральный суд страны.

Предполагается, что деньги будут перечислены в специальный фонд, использовать который коренные жители смогут по своему усмотрению.

"Канаде потребовалось слишком много времени, чтобы признать свою историю, признать геноцид, который она совершила, и признать коллективный вред, причиненный нашим народам школами-интернатами", - прокомментировал решение один из истцов, представитель коренных народов Гарри Фещук.

С 1881 по 1996 год в Канаде более 150 тысяч детей представителей коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Многие из них подвергались голоду, избиениям и сексуальному насилию в рамках системы, которую Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала культурным геноцидом. Подросткам было запрещено говорить на языках своих предков и практиковать свои традиции. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году.

В 2021 году в бывшей школе-интернате в Британской Колумбии были обнаружены останки 215 детей. С тех пор останки находили и в других бывших подобных учреждениях по всей стране. По разным оценкам, от болезней, голода, несчастных случаев, пожаров и насилия могли погибнуть тысячи учеников этих интернатов, которые в основном управлялись церковью.


Источник: tengrinews.kz
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