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Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией
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Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу предписано покинуть страну. В МИД РФ сообщили, что это является ответом на сокращение Таллином численности российского посольства.

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного Поверенного в делах. 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии М. Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что ответственность за это лежит исключительно на эстонской стороне. Там напомнили, что руководство страны последние годы целенаправленно разрушает отношения с Россией.

Напомним, 11 января Эстония обязала Россию сократить число дипломатов в стране с 21 до 8, они должны покинуть страну до 1 февраля 2023 года. Во внешнеполитическом ведомстве прибалтийского государства сообщили, что это сделано в целях достижения паритета численности служащих посольств.


Источник: Life.ru
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