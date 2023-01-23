В Омской области верблюд насмерть закусал и затоптал сторожа

В Омской области верблюд убил сторожа базы отдыха.



Мужчину с тяжелыми травмами успели довести до районной больницы, где он и скончался.



В Тюкалинском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая с участием верблюда, в результате которого погиб 51-летний мужчина.



«В субботу, 21 января, около 19:50 в приемное отделение «Тюкалинской ЦРБ привезли мужчину, у которого были диагностированы политравма и тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в реанимационном отделении», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с такими травмами медики тут же сообщили в силовые структуры. Прибывшие оперативники и эксперты провели первоначальную проверку и выяснили, что в тот день около 16 часов на одной из баз отдыха в Тюкалинском районе на мужчину, который работал там сторожем, напал верблюд. Животное и нанесло травмы, которые стали смертельными.



Сейчас силовики разбираются во всех обстоятельствах этого нападения.