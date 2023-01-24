Рекордно низкую температуру зафиксировали в Китае

В Китае зафиксировали самую низкую температуру за всю историю наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.



Китайские метеорологи зафиксировали аномально низкие температуры в городе Мохэ, известном как "Северный полюс Китая", который находится в провинции Хэйлунцзян, недалеко от границы с Россией.



Местная метеостанция зафиксировала рекордно низкую температуру в минус 53 градуса в воскресенье, 22 января, обновив национальный рекорд 1969 года. Показатель побил предыдущий рекорд в минус 52,3 градуса.



Отмечается, что в Мохэ температура воздуха минус 50 градусов по Цельсию держится уже в течение трех дней подряд.



Ранее в Алматы был побит январский температурный рекорд 54-летней давности.