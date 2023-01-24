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Рекордно низкую температуру зафиксировали в Китае

Просмотров:249 Опубликовано: Вчера, 18:01
Рекордно низкую температуру зафиксировали в Китае
Фото:elements.envato.com
В Китае зафиксировали самую низкую температуру за всю историю наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.

Китайские метеорологи зафиксировали аномально низкие температуры в городе Мохэ, известном как "Северный полюс Китая", который находится в провинции Хэйлунцзян, недалеко от границы с Россией.

Местная метеостанция зафиксировала рекордно низкую температуру в минус 53 градуса в воскресенье, 22 января, обновив национальный рекорд 1969 года. Показатель побил предыдущий рекорд в минус 52,3 градуса.

Отмечается, что в Мохэ температура воздуха минус 50 градусов по Цельсию держится уже в течение трех дней подряд.

Ранее в Алматы был побит январский температурный рекорд 54-летней давности.


Источник: tengrinews.kz
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