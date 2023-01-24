Рекордно низкую температуру зафиксировали в Китае

В Китае зафиксировали самую низкую температуру за всю историю наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.
Китайские метеорологи зафиксировали аномально низкие температуры в городе Мохэ, известном как "Северный полюс Китая", который находится в провинции Хэйлунцзян, недалеко от границы с Россией.
Местная метеостанция зафиксировала рекордно низкую температуру в минус 53 градуса в воскресенье, 22 января, обновив национальный рекорд 1969 года. Показатель побил предыдущий рекорд в минус 52,3 градуса.
Отмечается, что в Мохэ температура воздуха минус 50 градусов по Цельсию держится уже в течение трех дней подряд.
Ранее в Алматы был побит январский температурный рекорд 54-летней давности.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.