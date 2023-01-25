В США собака наступила на винтовку и застрелила хозяина

Житель американского штата Канзас погиб во время езды за рулем. Его собака наступила на оружие, произошел выстрел, сообщает Zakon.kz.



Несчастный случай произошел в минувшие выходные.



Шериф округа Самнер назвал произошедшее несчастным случаем. 30-летний Джозеф Смит был застрелен, когда ехал на переднем пассажирском сиденье по проселочной дороге. Водитель грузовика не пострадал.



Прибывшие медики попытались спасти мужчину, но он скончался на месте происшествия.



Похожий случай произошел в 2022 году в Турции. 32-летний Озгюр Геврекоглу получил смертельные ранения в живот после того, как его собака наступила на спусковой курок его ружья.



Инцидент произошел, когда Геврекоглу раскладывал свой охотничий набор на заднем сиденье автомобиля. Его доставили в больницу, но по прибытии врачи констатировали его смерть.



За две недели до инцидента Озгюр Геврекоглу стал отцом.