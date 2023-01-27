Чат-бот ChatGPT успешно сдал экзамены в двух вузах США

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT успешно сдал выпускные экзамены в двух американских университетах, хотя и не с особенно высокими оценками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.



Чтобы проверить, насколько хорошо ChatGPT может генерировать ответы на экзаменах по четырем курсам, профессора юридического факультета Университета Миннесоты оценивали тесты вслепую. После ответа на 95 вопросов с несколькими вариантами ответов и 12 вопросов-эссе бот в среднем показал себя на уровне студента C+, получив низкую, но проходную оценку по всем четырем предметам.



Экзамены в Уортонской школе бизнеса Университета Пенсильвании ChatGPT сдал лучше, получив оценки от B до B-. Профессор бизнеса Уортона Кристиан Тервиш, отметил, что ChatGPT проделал "потрясающую работу", отвечая на основные вопросы управления операциями и анализа процессов, но делал "неожиданные ошибки" в вопросах с базовой математикой.



Результаты тестов приходят по мере того, как все большее число школ и учителей выражают обеспокоенность по поводу непосредственного влияния ChatGPT на учащихся и их способности обманывать при выполнении заданий. Некоторые преподаватели сейчас с поразительной скоростью переосмысливают свои задания в ответ на ChatGPT, даже несмотря на то, что остается неясным, насколько широко этот инструмент используется учащимися и насколько вредным он может быть для обучения.



Ранее с помощью ChatGPT казахстанец провел необычный эксперимент, в котором ему удалось с помощью нейросетей сгенерировать рэп голосами всемирно известных исполнителей - Eminem и Snоop Dogg - об их жизни в Астане.