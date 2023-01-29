Серия мощных взрывов прогремела на стратегических объектах в Иране

На объектах военной инфраструктуры в Иране в ночь на воскресенье произошла серия мощных взрывов, в ряде городов объявлена воздушная тревога, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.Новостное агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подверглись также военный склад и центр по производству боеприпасов.Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по сообщениям очевидцев, в небо над иранской столицей подняты самолеты. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания в Тегеране.В министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов."Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", - говорится в заявлении.Какой стране принадлежат атаковавшие иранский военный объект беспилотники, власти Ирана пока не говорят.Как утверждает телеканал Al Arabiya, Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. В Тель-Авиве пока не комментируют это заявление.