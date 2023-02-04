Как развивающимся странам избавиться от нефтегазовой зависимости

Сохраняющаяся нестабильность на нефтяных и газовых рынках стала шоком для многих людей в развитых странах. Но его воздействие на развивающиеся страны, которые полагаются на добычу ископаемого топлива, было гораздо хуже.



Со временем, по мере все большего перехода мира на более дешевые и более чистые источники энергии, ископаемое топливо, вероятно, станет менее прибыльным, что вынудит страны-экспортеры энергии искать другие источники дохода. Что это будет означать для развивающихся стран со «средним уровнем дохода», на которые в совокупности приходится 48% и 52% мирового объема добычи нефти и газа соответственно?



В то время как нефть и газ на протяжении многих лет поддерживали экономику таких стран, как Нигерия, Мексика, Гана и Аргентина, зависимость от них привела к целому ряду проблем, от загрязнения окружающей среды, которое наносит ущерб здоровью населения, до чрезмерной зависимости от экспорта ископаемого топлива в ущерб развитию других секторов.



Но избавиться от зависимости от ископаемого топлива будет непросто. Страны-экспортеры энергии со средним уровнем доходов беднее, чем экспортеры из развитых стран, и поэтому они располагают меньшими ресурсами для оказания поддержки работникам и общинам в процессе перехода к экологически чистой энергии. Почти половина работающих на добыче ископаемого топлива в мире живет в Африке, Азии или Южной Америке, и им нужно будет найти новую работу, но для того, чтобы ее получить им необходимо пройти обучение. Кроме того, в нефтегазовой промышленности этих стран косвенно занято гораздо больше людей, в том числе временно-нанятые работники, которые лишены такой защиты, как у постоянных и профсоюзных работников.



Но перемещение рабочих является лишь одним из рисков, которые страны со средним уровнем дохода должны планировать, если они хотят отказаться от своей привычки использовать ископаемое топливо. С учетом того, что нефтегазовая промышленность является основным источником их налоговых поступлений, многие правительства, испытывающие нехватку денежных средств, будут не в состоянии финансировать основные услуги, такие как здравоохранение и образование, если эти доходы внезапно исчезнут.



Волатильность цен уже опустошила экономику, которая стала слишком зависимой от ископаемого топлива. Например, после обвала цен на нефть в 2020 году Нигерия предложила сократить расходы на образование до 55%. Мексика в ответ на обвал цен на нефть в 2014 году сократила государственные расходы почти на 0,7% ВВП. Хотя высокие цены могут привести к экономическому буму, они неизбежно падают – и часто тянут за собой экономику. В конце концов, нельзя финансировать экономику двадцать первого века опираясь на ограниченные ресурсы.



Разработка и реализация правильных стратегий по отказу от ископаемых видов топлива не произойдет в одночасье. Но директивные органы стран-экспортеров энергии со средним уровнем дохода уже могут предпринять три незамедлительных шага для обеспечения безболезненного перехода к чистой энергии для своих работников, сообществ и экономики – и заложить основу для более процветающего будущего.



Во-первых, правительства должны проводить долгосрочное планирование, особенно когда речь идет об экономике регионов, которые, вероятнее всего, пострадают от перехода к «зеленой» экономике. С этой целью директивным органам следует вести консультации с различными заинтересованными сторонами, разрабатывать всеобъемлющие планы оказания помощи перемещенным работникам и пострадавшим общинам, а также укреплять системы социальной защиты. Устранение пробелов в данных, касающихся демографии, заработной платы и квалификации, будет иметь важное значение для оказания помощи работникам нефтегазовой отрасли, особенно женщинам.



Во-вторых, учитывая, что доходы от нефти и газа, скорее всего, в долгосрочной перспективе сократятся, экспортеры со средним уровнем доходов должны удвоить свои усилия по диверсификации экономики. Это потребует изучения и развития других перспективных секторов, таких как переработка сельскохозяйственной продукции, производство промышленных товаров и бизнес-услуги.



Посредством развития внутренних секторов экологически чистой энергетики, директивные органы могли бы дополнить свои стратегии по диверсификации экономики. Учитывая меняющийся геополитический ландшафт и растущий спрос на энергию, возобновляемые источники энергии могут стабилизировать цены, доходы и занятость. Для поддержки этих усилий правительствам следует использовать силу гражданского общества и частного сектора, включая нефтяные компании.



Наконец, правительства должны обеспечить финансирование, необходимое для завершения перехода к использованию чистой энергии. В ближайшей перспективе они могли бы использовать доходы от добычи ископаемых видов топлива для диверсификации своей экономики и инвестирования в экологически чистые проекты. Они также могли бы перераспределить средства, используемые в настоящее время для программ субсидирования, и потребовать от нефтегазовой промышленности, особенно транснациональных корпораций, оказания помощи в покрытии расходов на программы по восстановлению окружающей среды и поддержки пострадавших работников и общин.



Однако, хотя страны со средним уровнем дохода могли бы самостоятельно профинансировать некоторые из этих мер посредством мобилизации внутренних ресурсов, развитые страны и международные финансовые институты также должны предложить финансирование и техническую помощь, необходимую этим странам для реализации своих стратегий по диверсификации экономики.



Отказ от ископаемого топлива необходим не только для предотвращения климатической катастрофы, он также дает возможность построить более здоровое и справедливое будущее для всех. Но развитые страны не должны рассчитывать на то, что экспортеры ископаемого топлива со средним уровнем дохода откажутся от своего основного источника дохода без международной помощи. Обеспечение того, чтобы переход к нулевому потреблению не оставил никого позади, является моральным императивом. В этом также состоит разумная политика в области климата.