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Российский «Лукойл» определен главным разработчиком казахстанского участка «Каламкас море»

Просмотров:456 Опубликовано: Вчера, 13:24
Российский «Лукойл» определен главным разработчиком казахстанского участка «Каламкас море»
Фото из открытых источников
Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Российский «Лукойл» определен главным разработчиком казахстанского участка «Каламкас море», сообщает министерство энергетики Казахстана.

«Совместный диалог бизнеса и государства позволил выработать сбалансированный подход между интересами государства и инвестора, определить четкие критерии сложных проектов, а также временный пакет регуляторных и фискальных преференций. Практическим результатом вышеуказанной законотворческой деятельности стало проведение 24 января 2023 года прямых переговоров между министерством энергетики РК и АО «НК «КазМунайГаз» по предоставлению права недропользования на участок недр «Каламкас море, Хазар, Ауэзов», расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект). В качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, компания «Лукойл». 6 февраля 2023 года состоялось подписание первого контракта на добычу углеводородного сырья, заключаемого на условиях Типового контракта на добычу углеводородов по сложным проектам», - говорится в сообщении в понедельник.

В минэнерго заверили, что реализация данного проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере $32 млн, привлечение прямых инвестиций в сумме более $6 млрд и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

«Для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов, 10 января 2023 года введен в действие закон, предусматривающий внедрение нового механизма – улучшенного модельного контракта (УМК). Как ранее отмечалось, в работу над УМК были вовлечены представители крупнейших мировых нефтегазовых компаний, работающих на территории Республики Казахстан, ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» и Казахстанской Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», - пояснили в ведомстве.


Источник: kaztag.kz
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