Тело Ленина пытались похитить из Мавзолея

42-летнего россиянина задержали при попытке проникнуть в Мавзолей на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает МК.ru, в ночь на 6 февраля полицейские заметили подозрительного мужчину, ходившего возле Мавзолея. В какой-то момент он стал дергать дверь и попытался войти внутрь, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Отмечается, что задержанный говорил невразумительно, вырывался, но потом объяснил, что хотел похитить тело Владимира Ленина, однако не смог объяснить причину такого поступка.
Выяснилось, что последние годы мужчина пристрастился к алкоголю и часто проводил время в компании случайных знакомых, с которыми злоупотреблял спиртным. Это привело к душевному заболеванию.
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