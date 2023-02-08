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Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 7,1 тысячи

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 7,1 тысячи
Фото:twitter.com/anadoluagency
Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 7 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), 7108 человек стали жертвами землетрясения, число раненых достигло 40 910.

Ранее сообщалось о 6234 погибших и 38 244 пострадавших.

Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о трехмесячном чрезвычайном положении в 10 провинциях, наиболее пострадавших от смертоносных землетрясений.

Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.


Источник: tengrinews.kz
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