Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 7,1 тысячи

Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 7 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.



По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), 7108 человек стали жертвами землетрясения, число раненых достигло 40 910.



Ранее сообщалось о 6234 погибших и 38 244 пострадавших.



Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о трехмесячном чрезвычайном положении в 10 провинциях, наиболее пострадавших от смертоносных землетрясений.



Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение ранее дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.