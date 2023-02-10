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Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере
Фото из открытых источников
Как обычно вы держите в руке свой смартфон? Посмотрите на одну из четырех картинок и выберите ту, которая характеризует вас больше других. По словам психологов Doctorpiter, вы узнаете много нового о себе, передает Tengri Lifestyle.

Практически у каждого человека в этом мире есть мобильный телефон. Смартфоны теперь красуются в руках не только у молодежи, но даже у пенсионеров. Как отмечают специалисты, именно этот предмет может многое рассказать о характере человека. Точнее не сам смартфон, а то, как именно вы его держите в руках.

Итак, если вы увлекаетесь психологией, проведите время с пользой. Выберите картинку, показывающую способ держания телефона в руке, которым вам удобнее всего пользоваться, а затем ознакомьтесь с результатами.

Изображение № 1

Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере


Если вы привыкли держать мобильный в одной руке и набирать текст большим пальцем, значит, вас можно назвать организованным и дисциплинированным человеком. Это указывает на то, что вам больше нравится говорить, чем слушать. Ведь вы человек, который отлично понимает, какие советы нужно дать другим. За это вас ценят на работе. Что же касается личной жизни, то вы не хотите спешить вступать в серьезные отношения. Сперва вам нужно удостовериться в подлинных чувствах человека. Потому открываетесь партнеру вы не сразу. Ваше доверие необходимо завоевать.

Изображение № 2

Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере


Если вы привыкли держать телефон двумя руками и водить по экрану большим пальцем, можно сказать, что вам довольно тяжело делиться сокровенным. Вы человек, который редко говорит о своих чувствах. Вам приходится держать все в себе, так как делиться своими проблемами и переживаниями — последнее, чего бы вы хотели. Вам удается распознать ложь за секунду, что помогает как на работе, так и в личной жизни.

Изображение № 3

Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере


Вы держите мобильный двумя руками, при этом набираете текст обоими большими пальцами? Это свидетельствует о том, что вы довольно сильно переживаете по пустякам. Даже незначительная вещь, идущая не по плану, может выбить вас из колеи. Именно потому вы нуждаетесь в надежном партнере, который сможет понять и поддержать.

Изображение № 4

Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере


Вам удобно держать мобильный одной рукой и водить по экрану указательным пальцем второй руки? Это говорит о том, что вам свойственна уравновешенность. Вы очень спокойный человек, которого нельзя назвать вспыльчивым. Людям, которые могут считать вас своим другом, очень повезло. Так как вы всегда готовы прийти на помощь. Вас нельзя назвать злопамятным. Вы довольно быстро прощаете ошибки близким.


Источник: Tengrinews.kz
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