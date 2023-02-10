Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста, передает ИА «NewTimes.kz».



10 января его госпитализировали с тяжелой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману провели операцию по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.



Как пишет Telegram-канал 112, олимпийский чемпион пришел в себя после операции, температура тела в норме. Стало известно, что правую ступню Романа все-таки удалось сохранить, но не полностью, ему удалили пятку и некоторые пальцы.



Сейчас врачей беспокоит некроз на руках: все пальцы почернели и неактивны. Состояние Костомарова медики оценивают, как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.