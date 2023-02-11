Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тысячи человек

Общее число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 700 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



"Подтвержденное число погибших в результате самого смертоносного землетрясения в регионе за два десятилетия составило более 23 700 человек на юге Турции и северо-западе Сирии", - говорится в сообщении агентства.



Отмечается также, что сотни тысяч людей остались без крова, вещей и еды в зимних условиях.



Напомним, казахстанцы собрали на помощь пострадавшей от разрушительных землетрясений Турции 616 тысяч долларов.



В посольстве Турции в Казахстане попросили неравнодушных граждан, у которых есть возможность, помочь одеялами, генераторами, палатками, спальными мешками, обогревателями, раскладушками и матами для палаток.