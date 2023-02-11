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Врач перечислил 6 причин, почему появляется боль в суставах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Врач перечислил 6 причин, почему появляется боль в суставах
Фото из открытых источников
От неприятных ощущений в ногах или запястьях могут страдать даже те, кому еще нет и 30 лет. Артриты, артрозы уже давно перестали считать болезнями пожилых, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на doctorpiter.ru.

На приеме врачу часто задают вопрос: «Можно ли облегчить боль в суставах?». Да, это возможно, но лучше искать причину, из-за которой эта боль возникает, и работать именно над ее устранением, говорит эндокринолог Алексей Жито.

«Причин возникновения боли в суставах много, но условно их можно разделить на две группы: физические (естественные) и клинические, это когда мы много занимаемся спортом, повышаем нагрузки и не успеваем отдыхать столько, сколько необходимо организму», - говорит эндокринолог.

Также неприятные ощущения могут вызывать различные заболевания и инфекционные воспаления - об этом вам обязательно скажет лечащий врач.

Подробно разбираемся в самых популярных причинах возникновения боли в суставах.

Физические нагрузки

Суставы могут болеть, если спорта в вашей жизни стало слишком много. В этом случае происходит перенапряжение мышечно-связочного аппарата, результат — боль.

К счастью, избавиться в этом случае от неприятных ощущений просто: нужно снизить интенсивность физической нагрузки. Если же после этого боль не ушла, то стоит обязательно показаться врачу.

Неудобная одежда и обувь

В этом случае боль появляется, когда вы ходите в какой-то определенной вещи.

«Чаще всего это касается обуви. Ботинок или сапог сдавливает ногу, сосуды начинают плохо кровоснабжаться, в результате появляется ноющая боль, ломота», — говорит эндокринолог.

Не ходите в неудобных вещах, даже если они вам очень нравятся.

Травмы суставов

Ломота в суставах может появиться из-за незначительных травм, при которых возникает повреждение связок, окружающих сустав.

«Самые сильные боли у тех, кто когда-то повреждал мениски. Это могло быть просто падение, удар, неловкое движение, которому вы даже не придали особого значения», — говорит врач.

Обычно дискомфорт ощущается в одном пораженном суставе, но иногда может распространяться и на прилегающие мышцы и ткани. В этом случае нужно как можно скорее показаться врачу.

Дефицит железа

Чаще всего от дефицита железа страдают пожилые, люди с лишним весом, но и молодые и стройные от этого тоже не застрахованы.

«Чтобы избавиться от боли, нужно восполнить этот самый дефицит. Также необходимо следить за весом и не забывать про массаж, особенно если раньше у вас уже были травмы», — говорит врач.

Сахарный диабет

При этом заболевании бывает нейропатическая боль: нервное волокно буквально пропитывается сахаром, происходит воспаление, после уже появляется боль.

Чтобы волокно восстановилось, нужны витамины группы В, Омега-3, липоевая кислота. Но не занимайтесь самолечением! Назначать препараты, даже витамины, может только врач.

Острые инфекции

Самый типичный пример — ОРВИ. Многие заболевшие жалуются на ломоту в суставах. Это происходит из-за интоксикации организма при распространении вирусов и бактерий, плюс стоит учитывать и развитие воспалительного процесса.

«Человеку станет хуже, если появятся температура и головная боль, ломота в теле усилится. Чтобы избежать этого, соблюдайте постельный режим. Иногда при ОРВИ самый лучший вариант — это остаться дома или даже вызвать врача», — заключил Алексей Жито.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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