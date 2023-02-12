Тряхнуть может где угодно. Три метра турецкого смещения поставили под угрозу весь мир

Землетрясение в Турции привело к смещению Аравийской литосферной плиты на три метра.
Попытаемся понять, чего ждать после этого геологического события.
Дело в том, что земная поверхность не однородна. Она состоит из нескольких как крупных, так и не очень литосферных плит, которые постоянно смещаются в различных направлениях. Их движения вызывают различные изменения ландшафта земной поверхности. Например, если сталкивают две равнозначные по величине литосферные плиты, то это проводит к образованию и росту горных массивов. Но это - события, для наблюдения которых не хватит человеческой жизни.
Если же говорить о краткосрочной перспективе, то движение Аравийской литосферной плиты вызвало напряжение в Восточно-Анатолийском геологическом районе. Итальянский вулканолог Карло Дольони отмечает, что ситуация не уляжется до тех пор, пока вся энергия, накопленная в земных недрах, не высвободится. А это означает, что повторные землетрясения более чем возможны. Причём тряхнуть может в самом неожиданном месте. Под угрозой находится без преувеличения вся планета, потому что последствия катаклизма были зафиксированы даже на восточном побережье США. Однако с большой вероятностью проблем стоит ожидать всё в том же районе. Толчки могут задеть Турцию, Сирию и ряд других сопредельных государств. Разумеется, под особым вниманием учёных сейчас находится традиционно сейсмоактивный Кавказ. Бдят и учёные в Крыму.
Серьёзные последствия от землетрясения могут ждать и политический мир. Ряд экспертов сходятся во мнении, что США не преминут воспользоваться ситуацией для свержения президента Турции Реджепа Эрдогана, который активно удерживает от распространения деятельность базирующихся в Сирии и Ираке террористических группировок. И тогда мир снова может тряхнуть, но уже не от природной стихии, а от взрывов в самых неожиданных местах.
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