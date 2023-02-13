Актёр Михаил Ефремов отозвал ходатайство о замене заключения на принудительные работы

Заседание по ходатайству планировали провести 17 февраля.



Актёр Михаил Ефремов отозвал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, сообщает "Известия" со ссылкой на Алексеевский районный суд Белгородской области.



"Поступило ходатайство осуждённого Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданному в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами", – сообщили в суде.



По словам адвоката Марианны Полит, Ефремов мог рассчитывать на замену лишения свободы принудительными работами за своё хорошее поведение.



Родственники погибшего при ДТП, виновником которого был Михаил Ефремов, выразили надежду на то, что актёр сделал из случившегося выводы.



Ранее Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, подал прошение о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами. Согласно законодательству РФ, заключённый вправе просить о замене наказания, отбыв треть назначенного срока. Суд должен будет изучить, раскаивается ли осуждённый, возместил ли он вред, а также оценить его поведение. Артист с декабря 2020 года отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний для одежды.



По информации издания, заседание по ходатайству о замене планировали провести 17 февраля.