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В США разбился "Черный ястреб": все люди на борту погибли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:41
В США разбился "Черный ястреб": все люди на борту погибли
Кадр из видео
В Алабаме разбился военный вертолет Black Hawk Национальной гвардии штата Теннесси США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Вертолет упал в 15:00 по местному времени во время выполнения учебного полета в районе шоссе 53 в Хантсвилле, сообщила Национальная гвардия Теннесси. В результате инцидента погибли два члена экипажа, находившиеся на борту.

"Мы глубоко опечалены гибелью двух военнослужащих Национальной гвардии Теннесси, и мы молимся вместе с их семьями во время этой душераздирающей трагедии. Мы просим жителей штата Теннесси присоединиться к нам и поддержать их семьи в это время немыслимого горя", - говорится в заявлении генерального адъютанта штата Теннесси, бригадного генерала Уорнера Росса.

Конгрессмен округа Мэдисон Дейл Стронг выразил соболезнования в Twitter и подтвердил, что крушение потерпел вертолет Black Hawk, а также сообщил, что расследование продолжается.


Источник: Tengrinews.kz
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