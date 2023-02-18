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Власти Турции не будут переносить выборы президента из-за землетрясения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:35
Власти Турции не будут переносить выборы президента из-за землетрясения
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Власти Турции не планируют переносить выборы президента страны из-за произошедшего землетрясения. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники Партии справедливости и развития, возглавляемой турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и Партии национального единства (ПНЕ), формирующие правящую коалицию «Народный альянс».

По данным канала, власти государства выступают за проведение президентских выборов в назначенный срок — 14 мая 2023 года.

Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы. Как указал Арынч, сейчас «граждане борются за жизнь, а не за выборы», в то время как некоторые политики и журналисты обсуждают, состоятся ли выборы в мае или июне.

В правящей в Турции «Партии справедливости и развития» заявили, что рассматривают все варианты, связанные со всеобщими выборами, но отказываются от их переноса на фоне землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. По последним данным, общее число жертв природного явления превысило 38 тысяч человек.


Источник: lenta.ru
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