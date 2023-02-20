«23.02.2023» Что принесет самый энергетически мощный день в этом году?

Астрологи предупреждают,чтобы люди не потеряли возможности, которые принесет 23 февраля, передает ИА «NewTimes.kz».



23 февраля 2023-го станет одним из самых сильных энергетических дней в году. Редкость этой даты в том, что ее одинаково можно прочесть как справа налево, так и слева направо. В подобные даты происходят невероятные, мистические события. Их влияние на жизнь человека будет зависеть от его реакции и восприятия, пишет «Woman.ru».



Согласно нумерологам, в эту дату будут активизированы четыре аркана — 1-й, 5-й, 10-й и 19-й. Каждый несет в себе свой эффект, который человек может усилить или ослабить.



За обучение и способность узнавать новое отвечают 1 и 5 арканы. Это означает, что дата будет благоприятной для начала учебы или образовательных проектов. Возможно вы хотели начать учить новый язык? 23 февраля — самое время для этого начинания. К тому же эти арканы отвечают за ораторское искусство и работу со словами. Публичные выступления в этот день обречены на успех.



10 аркан — аркан денег и недвижимости. Все коммерческие сделки пройдут удачно в этот день февраля. Для предпринимателей и бизнесменов будет выгодно заключать договоры. Людям, которые планировали большие покупки вроде машины или квартиры, 23 февраля даст возможность сделать это успешно и выгодно.



19 аркан Солнца благоволит всем, кто находится в центре внимания. Поэтому так важно в этот день быть в обществе, выступать на публику и быть «светом» для других. Вам будет везти во всем. 23 февраля можно и нужно загадывать желания, только искренне и с верой в их исполнение. Уверенность и жизнелюбие смогут на многое повлиять в этот день.