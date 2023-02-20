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Шесть вредных привычек из СССР, от которых мы никак не можем избавиться

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 16:54
Шесть вредных привычек из СССР, от которых мы никак не можем избавиться
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Несколько десятков лет, но за это время человечество изменилось до неузнаваемости. Появление интернета, гаджетов, новых профессий теперь определяет во многом и поведение людей. Но от некоторых привычек, которые поколениями укреплялись во время жизни в СССР, избавиться оказалось не так просто, даже тем, кто в этой стране никогда не жил, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Womanhit.

Все есть с хлебом

С кусочком белого или черного хлеба ели все: пельмени, макароны, жареную картошку. Рисовую кашу в детском саду подавали с ломтиком батона, а суп не обходился без пары порций ржаного. Это легко объяснимо: стране нужны были работники, а хлеб - дешевый источник углеводов. Позже наступили времена дефицита, поэтому такой рацион продолжали поддерживать: просто, сытно, доступно. Теперь на полках магазинов изобилие продуктов, но от привычки все есть с хлебом отказаться многим сложно до сих пор.

Обед из трех блюд

Строгое расписание сопровождало человека на протяжении почти всей жизни: в детском саду, школе, институте и, конечно, на работе. Речи о перекусах и быть не могло, поэтому обед заказывали очень сытный: первое, второе, компот или чай с булочкой. Хватало, чтобы оставаться сытым до ужина. Но сейчас совсем необязательно переедать в обед, чувствовать тяжесть и сонливость. Лучше урезать этот прием пищи, а через пару часов устроить еще один перекус.

Лечиться самостоятельно

Брать больничный, ходить к врачу и всячески "лентяйствовать" было непринято, поэтому в каждой квартире была огромная аптечка. Эта традиция сохранилась и сейчас, визит к доктору мы привыкли откладывать, хотя медицина вполне доступна, а квалификация врачей постоянно растет. Не забывайте о своевременных чек-апах, ходите к специалистам и не вредите организму самолечением.

Терпеть бытовое хамство

Сфера услуг была не особо развита, приходилось довольствоваться тем, что есть. В буфете могли нахамить, а таксисты разговаривали, как с давними друзьями, и учили жизни. Сейчас привычка терпеть плохое обслуживание у многих сохранилась, хотя нет ничего зазорного, чтобы попросить сделать музыку потише, а в ресторане вернуть некачественное блюдо. Так вы помогаете сервису стать лучше.

Не выбрасывать ненужное

"В хозяйстве пригодится!" - говорили бабушки и складывали в шкаф все, чему нет применения. Квартиры становились хранилищем откровенного хлама. Сейчас каждый коуч и психолог напоминают: хотите улучшить жизнь, начните с того, что выбросите все лишнее. Не копите! Все нужное есть на полках магазинов.

Что люди подумают?

В СССР люди жили более сплоченно, а следовательно, сильно зависели от мнения друг друга. Выбирая новую обувь или жениха для дочери, советские люди зачастую руководствовались не только своим вкусом, но и мнением соседа или родственника. Современная молодежь отводит мнению родственников и друзей не такую важную роль.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 19:06
Цитата: Pluto9701
Нужно меньше слушать вещателей из интернета и желтой прессы там где чтобы заработать авторитет идут на любой подлог.


Да, но есть научные статьи и результаты исследований.
 
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Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 18:50
Цитата: Vladik
Сахар, хлеб, подавляющее большинство каш, макароны, фрукты, жидкие блюда - их вред ощутимо сказывается на здоровье. Другое дело что большинство людей не могут себе питаться качественными продуктами, без хлеба и углеводов.


Нужно меньше слушать вещателей из интернета и желтой прессы там где чтобы заработать авторитет идут на любой подлог. Сначала бьются в истерике что это вредно, а спустя какое то время кричат совершенно противоположное. Верните ГОСТы и гос. контроль за их исполнением и будет всем счастье.
 
-1
  • Банкир
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Vladik (Посетители) Сегодня, 18:40
Доля правды в статье - безусловно присутствует. То, о чём нам с детства говорили "это полезно" - на деле совсем наоборот.

Сахар, хлеб, подавляющее большинство каш, макароны, фрукты, жидкие блюда - их вред ощутимо сказывается на здоровье. Другое дело что большинство людей не могут себе питаться качественными продуктами, без хлеба и углеводов.
 
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  • дорожник
 master_kz (Посетители) Сегодня, 17:28
Лучше урезать этот прием пищи, а через пару часов устроить еще один перекус.

Ну ну, самса с колой, а потом по врачам ходить крючиться. Да да, квалифицированным врачам.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:08
Какая надуманная ерунда! Хлеб и сытный обед ещё никому не навредил, да и остальные "грехи" притянуты за уши к советскому наследию. Это скорее пережитки феодализма

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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