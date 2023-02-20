Названа популярная ошибка, которая "убивает" коробку-автомат в машине

Автоэксперты назвали распространенную ошибку, которая зачастую становится причиной поломки коробки-автомата в автомобиле, передает Tengri Life со ссылкой на ZR.



Официально производители, как правило, заявляют, что рабочая жидкость в АКП рассчитана на весь срок службы коробки. Но специалисты ради сохранности автомата рекомендуют менять жидкость раз в 50–60 тысяч километров, особенно если пробег машины перевалил за 100 тысяч.



При этой операции, конечно, в сервисе меняют внешний фильтр, но далеко не все делают это с внутренним фильтром грубой очистки, который тоже очень важен для работы коробки.



По мере загрязнения рабочей жидкости у внутреннего фильтра страдает пропускная способность, что грозит масляным голоданием коробки. Если этот фильтр работает 10 лет или более, то даже безобидная температура минус 10 °C может прикончить АКП. Давление жидкости при этом существенно снижается, увеличивается износ фрикционов, что еще больше загрязняет масло, еще больше забивает фильтр и усугубляет масляное голодание. Проблема растет как снежный ком.



Словом, обслуживание коробок с пробегом более 100 тысяч км обязательно должно включать замену внутренних фильтров и очистку картера, говорят автоэксперты.