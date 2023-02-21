Как травма головы может привести к лобно-височной деменции, или "болезни Брюса Уиллиса"

На днях стало известно, что у голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Ранее стало известно, что он страдает афазией, из-за чего "крепкому орешку" пришлось завершить карьеру актера. Из-за болезни актер испытывает трудности с речью.



Что такое лобно-височная деменция? Что может привести к этой болезни? Куда обращаться, если подобные симптомы вы наблюдаете у близкого человека? На эти и другие вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответил директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.



Что такое лобно-височная деменция? Чем она отличается от обычной деменции?



Лобно-височная деменция - это один из видов деменции. Деменция - это слабоумие. Слабоумие в основном развивается при нарушении кровообращения головного мозга или же по возрастной причине. Сосуды головного мозга атрофируются, развивается атеросклероз, за счет этого развивается атрофия головного мозга, и это приводит к деменции. Лобно-височная деменция - это название локализации болезни. Поэтому она так называется.



В головном мозге имеются части, которые отвечают за определенные когнитивные функции. Например, височная часть отвечает за координацию. Лобная часть отвечает за разговорную речь, слух, мышление, двигательные функции. Какая часть головного мозга будет поражена, те функции и будут нарушены.



Что такое афазия?



Афазия - это утрата речевых функций. Человек, который раньше умел разговаривать, слышать, говорить, при поражении головного мозга лишается этих функций. Вы обращаетесь к человеку, а он даже не понимает, что вы говорите, о чем идет речь.



Афазия развивается вследствие поражения лобной части головы. В лобной части поражаются и погибают нейроны. Афазия - это не болезнь, это расстройство, которое развивается вследствие какой-то болезни. Это может быть при эпилепсии, при инсульте, при опухоли головного мозга, при инфекционных заболеваниях, при болезни Альцгеймера. Это может случиться и из-за травмы головного мозга.



Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) тоже могут быть причиной развития деменции?



Да. И это может проявиться через много лет после травмы. Поэтому не стоит пренебрегать посещением больницы после получения травмы головы, будь то ДТП или удар головой о твердую поверхность, чтобы не было поздних осложнений, которые могут через несколько лет проявиться.



Какие обследования нужно проходить, чтобы предотвратить деменцию?



Если просто так идти обследоваться, это ничего не даст. Бывает, что как будто беспокоит один орган, а на самом деле причина была в другом. Поэтому не надо самостоятельно обследоваться, заниматься самолечением. Если нас что-то беспокоит - мы должны обратиться к специалисту, который даст направление на дополнительное обследование.



Каковы первые признаки ЛВД и афазии?



Деменция и афазия могут развиться после травмы, инсульта, эпилепсии, опухоли головного мозга, после инфекционных заболеваний. Если эти заболевания у пациента уже имеются, то с большой вероятностью у него может развиться афазия.



Как диагностируется и лечится деменция в Казахстане?



Престарелые люди с деменцией лечатся в отделениях геронтологии. Пациентам с деменцией назначаются препараты, которые улучшают кровообращение головного мозга, то есть улучшают питание головного мозга. В основном в таком возрасте у людей нарушается сон, у них появляется агрессивность. Мы снимаем это состояние препаратами.



Деменция неизлечима. Но тяжелые последствия деменции можно отсрочить. Если пациент будет вовремя получать лечение, можно замедлить развитие болезни. Если без лечения человек может полностью потерять речь за полгода, то при лечении этот процесс может еще два года не развиваться.



При первых признаках деменции надо обращаться к специалистам, психиатрам - в местные центры психического здоровья. В основном такие пациенты обращаются в неврологию. Лечение деменции бесплатное, входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).