Два новых мощных землетрясения произошло в Турции, сообщает КазТАГ со ссылкой на агентство «Анадолу».
«В провинции Хатай на юге Турции произошло два землетрясения», - сообщило турецкое управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).
Погибли по меньшей мере три человека, 213 человек госпитализированы с ранениями, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, ведутся поисково-спасательные работы среди обломков трех разрушенных зданий.
«Первый толчок магнитудой 6,4 балла был зафиксирован в 20.04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20.07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго - 7 км. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Люди в панике выбегали на улицы, опасаясь за свою жизнь. Разрушены некоторые строения. Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут. Многие люди в панике выбежали на улицу», - говорится в сообщении.
AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 см.
Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не приближаться к поврежденным зданиям.
Между тем, AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.
По данным ведомства, вслед за землетрясением силой 6,4 балла с эпицентром в районе Дефне последовало 32 афтершока.
Как сообщается, в городе Искендерун обрушилось пустующее трехэтажное здание. Еще два строения разрушены в административном центре провинции – Антакье.
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