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Число погибших после повторного землетрясения в Турции растет

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 12:47
Число погибших после повторного землетрясения в Турции растет
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Шесть человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в приграничье Турции и Сирии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN Turk.

Землетрясение в понедельник, на этот раз магнитудой 6,4, произошло недалеко от южного турецкого города Антакья и ощущалось в Сирии, Египте и Ливане. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), оно произошло на глубине 10 километров.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 6 человек погибли, 294 человека получили ранения в результате повторного землетрясения, 18 серьезно пострадали и были доставлены в больницы в Адане и Дортйоле.

Число погибших в результате землетрясений две недели назад в Турции возросло до 41 156 человек, сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), и ожидается, что оно будет расти и дальше: известно, что 385 тысяч квартир были разрушены или серьезно повреждены, а многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Общее число жертв стихийного бедствия, включая Сирию, сейчас составляет 44 377 человек.

Президент Тайип Эрдоган заявил, что в следующем месяце начнутся строительные работы почти на 200 тысяч квартир в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции.

Напомним, в Турции снова произошли землетрясения. Два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4 зафиксировали в провинции Хатай.

Землетрясения ощущались в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда.

Первые разрушительные толчки произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, погибло около 44 тысяч человек.


Источник: tengrinews.kz
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