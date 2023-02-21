Землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране, утром во вторник, 21 февраля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Iran Press.
По данным Национального сейсмологического центра Ирана, очаг землетрясения находился в деревне Дорз.
Подземный толчок произошел в 09:35 утра по местному времени на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступало. В регион были отправлены спасательные и следственные группы.
Напомним, в Турции снова произошли землетрясения. Два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4 зафиксировали в провинции Хатай. Шесть человек погибли.
Землетрясения также ощущались в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда.
Первые разрушительные толчки произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, погибло около 44 тысяч человек.
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