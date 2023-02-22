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Из прилетевшего в Польшу самолета Байдена выпал человек

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Из прилетевшего в Польшу самолета Байдена выпал человек
© NBC News
Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве. Момент падения попал в трансляцию польского телеканала TVN, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как один из пассажиров спотыкается, падает со ступеньки и катится вниз. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней трапа. К нему на помощь спешат стоящие рядом люди. О личности упавшего и ущербе его здоровью пока ничего неизвестно.

Как сообщает РИА Новости, упавшим с трапа самолета мог быть высокопоставленный сотрудник президентской администрации, который сопровождает Байдена в его поездке в польскую столицу.

Согласно списку сотрудников администрации, распространенному пулом журналистов Белого дома, Байдена сопровождают 17 человек, в том числе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, замруководителя аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон, помощник и старший советник Байдена Майк Донилон, а также директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

Помимо указанных представителей администрации, президента США сопровождают его различные помощники и руководители отдельных подразделений Белого дома.



Источник: Tengrinews.kz
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