Из прилетевшего в Польшу самолета Байдена выпал человек

someone just disembarked #AirForceOne too quickly, hopefully no injuries pic.twitter.com/HzQo2ZahQJ — soomiq (@soomiq) February 20, 2023

Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве. Момент падения попал в трансляцию польского телеканала TVN, передает Tengrinews.kz.На кадрах видно, как один из пассажиров спотыкается, падает со ступеньки и катится вниз. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней трапа. К нему на помощь спешат стоящие рядом люди. О личности упавшего и ущербе его здоровью пока ничего неизвестно.Как сообщает РИА Новости, упавшим с трапа самолета мог быть высокопоставленный сотрудник президентской администрации, который сопровождает Байдена в его поездке в польскую столицу.Согласно списку сотрудников администрации, распространенному пулом журналистов Белого дома, Байдена сопровождают 17 человек, в том числе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, замруководителя аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон, помощник и старший советник Байдена Майк Донилон, а также директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.Помимо указанных представителей администрации, президента США сопровождают его различные помощники и руководители отдельных подразделений Белого дома.