WhatsApp экспериментирует с рассылкой личных новостей

WhatsApp работает над внедрением функции по рассылке персональных новостей. В бета-версии WhatsApp 2.23.5.3 была обнаружена новая функция, которая называется Newsletter, сообщает Zakon.kz.



Как отмечено в публикации WABetaInfo, пока точно неизвестно, в чем будет заключаться смысл этой функции, но предполагается, что она будет представлять собой ленту новостей.



Согласно исследованию, в Newsletter не будет рекламы, весь контент будет демонстрироваться в хронологическом порядке без приоритетов, как все чаты WhatsApp.



Отмечено, что пользователь сможет самостоятельно выбирать, на чью ленту подписаться, а его контакты не смогут видеть подписки.



Когда функция станет доступна широкому кругу пользователей, остается неизвестным.



21 января сообщали, что в WhatsApp появилась функция отправки сообщений самому себе.