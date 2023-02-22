Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.65 KZT
  • €1 = 475.2 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

WhatsApp экспериментирует с рассылкой личных новостей

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 13:36
WhatsApp экспериментирует с рассылкой личных новостей
Фото из открытых источников
WhatsApp работает над внедрением функции по рассылке персональных новостей. В бета-версии WhatsApp 2.23.5.3 была обнаружена новая функция, которая называется Newsletter, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации WABetaInfo, пока точно неизвестно, в чем будет заключаться смысл этой функции, но предполагается, что она будет представлять собой ленту новостей.

Согласно исследованию, в Newsletter не будет рекламы, весь контент будет демонстрироваться в хронологическом порядке без приоритетов, как все чаты WhatsApp.

Отмечено, что пользователь сможет самостоятельно выбирать, на чью ленту подписаться, а его контакты не смогут видеть подписки.

Когда функция станет доступна широкому кругу пользователей, остается неизвестным.

21 января сообщали, что в WhatsApp появилась функция отправки сообщений самому себе.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика