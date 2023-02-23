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Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода
Фото из открытых источников
Порой усталость, сонливость и полное нежелание что-либо делать могут возникнуть из-за дефицита кислорода в организме. Как можно заподозрить эту проблему у себя, порталу "Доктор Питер" объяснила эндокринолог Екатерина Янг, рассказывает Tengri Lifestyle .

Кислород незаменим во всех метаболических процессах. Так, например, он отвечает за обмен энергии в организме. Это многоэтапные превращения питательных веществ, завершающиеся образованием энергии в дыхательной цепи митохондрий (частей клеток, снабжающих ею организм).

Помимо этого, кислород отвечает за предотвращение интоксикации в организме, обеспечение жизнеспособности клеток, наше самочувствие и работоспособность.

"Доктор, у меня большая нагрузка на работе, а я весь день вялый, как амеба. Начальство недовольно, сотрудники тоже смотрят косо. Предлагают кто кофе, кто шоколадку, чтобы взбодриться. Проспал все выходные, думал, отдохну. Но ничего не помогает", - описывает Екатерина Янг одну из самых типичных жалоб на приеме.

Зачастую у таких пациентов после ряда обследований выявляют гипоксию. Проще говоря - кислородное голодание. Почему так получается? Это простая биохимия, от которой как раз-таки и зависит состояние нашего организма.

Тест на кислородное голодание организма

Тест очень простой, займет меньше минуты. Итак: в спокойном состоянии сделайте глубокий вдох, спокойно выдохните примерно половину воздуха и задержите дыхание на 20 секунд.

- Если вы без труда продержались это время, ваши легкие работают нормально.
- Если не выдержали 20 секунд или сделали это с большим трудом, вероятно, что у вас есть гипоксия.

"Конечно, точные результаты можно получить только на консультации у врача после того, как доктор посмотрит анализы. В любом случае, если вы понимаете, что устаете без причины, у вас постоянно болит голова и плохое настроение уже стало обыденностью, то не тяните, запишитесь на прием к эндокринологу", - советует специалист.

Какие еще есть признаки недостатка кислорода в организме:

- частые головокружения и головные боли;
- бессонница;
- повышенная раздражительность;
- бледность кожных покровов;
- низкое артериальное давление;
- тахикардия;
- тремор рук и ног;
- тошнота;
- отечность.


Источник: Tengrinews.kz
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