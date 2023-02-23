Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода

Порой усталость, сонливость и полное нежелание что-либо делать могут возникнуть из-за дефицита кислорода в организме. Как можно заподозрить эту проблему у себя, порталу "Доктор Питер" объяснила эндокринолог Екатерина Янг, рассказывает Tengri Lifestyle .



Кислород незаменим во всех метаболических процессах. Так, например, он отвечает за обмен энергии в организме. Это многоэтапные превращения питательных веществ, завершающиеся образованием энергии в дыхательной цепи митохондрий (частей клеток, снабжающих ею организм).



Помимо этого, кислород отвечает за предотвращение интоксикации в организме, обеспечение жизнеспособности клеток, наше самочувствие и работоспособность.



"Доктор, у меня большая нагрузка на работе, а я весь день вялый, как амеба. Начальство недовольно, сотрудники тоже смотрят косо. Предлагают кто кофе, кто шоколадку, чтобы взбодриться. Проспал все выходные, думал, отдохну. Но ничего не помогает", - описывает Екатерина Янг одну из самых типичных жалоб на приеме.



Зачастую у таких пациентов после ряда обследований выявляют гипоксию. Проще говоря - кислородное голодание. Почему так получается? Это простая биохимия, от которой как раз-таки и зависит состояние нашего организма.



Тест на кислородное голодание организма



Тест очень простой, займет меньше минуты. Итак: в спокойном состоянии сделайте глубокий вдох, спокойно выдохните примерно половину воздуха и задержите дыхание на 20 секунд.



- Если вы без труда продержались это время, ваши легкие работают нормально.

- Если не выдержали 20 секунд или сделали это с большим трудом, вероятно, что у вас есть гипоксия.



"Конечно, точные результаты можно получить только на консультации у врача после того, как доктор посмотрит анализы. В любом случае, если вы понимаете, что устаете без причины, у вас постоянно болит голова и плохое настроение уже стало обыденностью, то не тяните, запишитесь на прием к эндокринологу", - советует специалист.



Какие еще есть признаки недостатка кислорода в организме:



- частые головокружения и головные боли;

- бессонница;

- повышенная раздражительность;

- бледность кожных покровов;

- низкое артериальное давление;

- тахикардия;

- тремор рук и ног;

- тошнота;

- отечность.