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Иммунолог назвала уникальным случай с развитием болезни у Романа Костомарова

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Иммунолог назвала уникальным случай с развитием болезни у Романа Костомарова
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Отказ иммунной системы у 46-летнего фигуриста Романа Костомарова является уникальным случаем, сказала врач-иммунолог Ирина Ярцева, сообщает Zakon.kz.

Специалист обратила внимание, что банальная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки.

"Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит: все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", – пояснила Ирина Ярцева.

По словам иммунолога, никто не может давать никаких прогнозов, учитывая слишком агрессивное течение болезни. Ярцева считает, что "с самого начала у него все пошло не так", пишет News.ru.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом "пневмония". После этого у спортсмена пошли осложнения на фоне болезни, которые привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось – фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

20 февраля стало известно, что у Костомарова поражена четверть головного мозга. Cостояние спортсмена оценивалось как критическое.

22 февраля поступила информация, что у спортсмена перестал видеть один глаз.


Источник: zakon.kz
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