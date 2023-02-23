Иммунолог назвала уникальным случай с развитием болезни у Романа Костомарова

Отказ иммунной системы у 46-летнего фигуриста Романа Костомарова является уникальным случаем, сказала врач-иммунолог Ирина Ярцева, сообщает Zakon.kz.



Специалист обратила внимание, что банальная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки.



"Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит: все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", – пояснила Ирина Ярцева.



По словам иммунолога, никто не может давать никаких прогнозов, учитывая слишком агрессивное течение болезни. Ярцева считает, что "с самого начала у него все пошло не так", пишет News.ru.



10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом "пневмония". После этого у спортсмена пошли осложнения на фоне болезни, которые привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.



В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось – фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.



20 февраля стало известно, что у Костомарова поражена четверть головного мозга. Cостояние спортсмена оценивалось как критическое.



22 февраля поступила информация, что у спортсмена перестал видеть один глаз.