"Думал, что шутит". Пилот летал с мертвым коллегой, ни о чем не подозревая

В Великобритании пилот легкомоторного самолета узнал об остановке сердца у напарника, которая случилась во время полета, только после приземления. Все время полета мужчина думал, что коллега разыгрывает его и притворяется спящим, передает Tengritravel.kz со ссылкой на со ссылкой на Dailymail.



Издание отмечает, что трагедия произошла в июне 2022 года, но получила широкую огласку только сейчас.



Летчик вместе с коллегой, 57-летним инструктором, вылетели на четырехместном самолете Piper PA-28-161 из небольшого международного аэропорта Блэкпул на северо-западе Великобритании. Ничего не предвещало беды.



"Утром того рокового дня инструктор был в своем обычном приподнятом настроении. По словам пилота, сразу же после взлета голова сослуживца откинулась назад - мужчина принял смерть напарника за шутку и продолжил полет в одиночку", - сообщает таблоид.



Согласно отчету по технике безопасности, мужчины, имена которых не называются, хорошо знали друг друга, поэтому пилоту показалось правдивым то, что товарищ якобы притворяется спящим. Капитан воздушного судна заподозрил неладное, только когда начал заходить на посадку.



"Голова напарника слишком долго лежала на его плече, и основной пилот посчитал это подозрительным. Командир борта дал сигнал пожарной службе аэропорта, которая связалась с бригадой скорой помощи", - говорится в публикации.



К несчастью, спасти второго пилота не удалось - мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. В расследовании трагедии отмечалось, что авиаинструктор много лет принимал лекарства от высокого давления, а за четыре месяца до смерти прошел медицинское обследование.



В отделе по расследованию авиационных происшествий заявили, что постоянно “пересматривают рекомендации по охране здоровья”, а данный случай является "редким".