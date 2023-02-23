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Смогут ли иностранцы забрать осиротевших детей Турции?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Смогут ли иностранцы забрать осиротевших детей Турции?
Фото: AFAD
1858 детей остались сиротами из которых 200 детей без документов. Их личность пытаются восстановить, передает ИА «NewTimes.kz».

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи на пресс-конференции в Астане рассказал, смогут ли иностранцы усыновить детей Турции, которые осиротели из-за землетрясений.

«Дети, ставшие сиротами во время землетрясений, сейчас под присмотром государства. Ведется установка личности этих детей и восстановление документов. Им оказывается психологическая помощь. Этих детей не будут отправлять на усыновление в другие страны. Они будут размещены в семьях своих родных в Турции», - заявил посол.

По информации СМИ, 95 тысяч семей Турции подали заявки на усыновление детей, осиротевших после землетрясения. В том числе многие известные турецкие звезды. Семья турецкого и немецкого футболиста Гекхана Тере также подала заявку на усыновление.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс человек.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Эпицентром подземных толчков стала провинция Кахраманмараш. Вслед за ними произошли афтершоки, от которых пострадали соседние провинции, а также территория Сирии.


Источник: newtimes.kz
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