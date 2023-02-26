Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Февраля
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.73 KZT
  • €1 = 473.88 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Создатель Всемирной паутины хочет создать "правильный" интернет

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 07:53
Создатель Всемирной паутины хочет создать "правильный" интернет
Фото из открытых источников
Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли собирается перестроить интернет в интересах пользователей, сообщает Zakon.kz.

По информации Gismeteo, предполагается, что в "правильном" интернете у человека будет единственная учетная запись, и пользователь будет сам разрешать или запрещать сайтам использовать ее. Это позволит избежать утечек персональных данных миллионов пользователей.

Для реализации проекта планируется задействовать открытый протокол Solid и индивидуальный искусственный интеллект для каждого веб-серфера.

Как сообщали ранее, еще в 2018 году создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли представил новую структуру Inrupt. В рамках проекта будут созданы приложения, передающие юзерам право самостоятельно хранить свои данные.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика