Создатель Всемирной паутины хочет создать "правильный" интернет

Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли собирается перестроить интернет в интересах пользователей, сообщает Zakon.kz.



По информации Gismeteo, предполагается, что в "правильном" интернете у человека будет единственная учетная запись, и пользователь будет сам разрешать или запрещать сайтам использовать ее. Это позволит избежать утечек персональных данных миллионов пользователей.



Для реализации проекта планируется задействовать открытый протокол Solid и индивидуальный искусственный интеллект для каждого веб-серфера.



Как сообщали ранее, еще в 2018 году создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли представил новую структуру Inrupt. В рамках проекта будут созданы приложения, передающие юзерам право самостоятельно хранить свои данные.