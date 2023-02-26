Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Февраля
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.73 KZT
  • €1 = 473.88 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

На дорогах мира вскоре может появиться четвертый сигнал светофора

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 09:27
На дорогах мира вскоре может появиться четвертый сигнал светофора
Фото: shutterstock.com
Белый сигнал светофора может появиться из-за беспилотных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По информации Gismeteo, такой сигнал поможет контролировать трафик, экономить время и топливо.

По словам автора проекта такого светофора Али Хаджбабаи, красный сигнал, как и раньше, будет обозначать остановку, зеленый позволит начинать движение, а белый порекомендует водителям обычных авто просто следовать за машиной впереди себя.

Если к перекрестку подъедет несколько беспилотных ТС, они на основе собственных вычислительных мощностей скоординируют наилучший поток движения, а белый свет скажет уже человеку следовать данному плану. Если поблизости не окажется беспилотников, движение будет контролироваться сигналами традиционных трех цветов.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика