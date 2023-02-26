На дорогах мира вскоре может появиться четвертый сигнал светофора

Белый сигнал светофора может появиться из-за беспилотных автомобилей, сообщает Zakon.kz.



По информации Gismeteo, такой сигнал поможет контролировать трафик, экономить время и топливо.



По словам автора проекта такого светофора Али Хаджбабаи, красный сигнал, как и раньше, будет обозначать остановку, зеленый позволит начинать движение, а белый порекомендует водителям обычных авто просто следовать за машиной впереди себя.



Если к перекрестку подъедет несколько беспилотных ТС, они на основе собственных вычислительных мощностей скоординируют наилучший поток движения, а белый свет скажет уже человеку следовать данному плану. Если поблизости не окажется беспилотников, движение будет контролироваться сигналами традиционных трех цветов.