Когда Toyota Camry нового поколения поступит в продажу

Ожидается, что производство преемницы Camry XV70 в США стартует в апреле 2024 года, а в салонах автомобиль появится пару месяцев спустя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ixbt.com.
Несмотря на то, что мировой покупательский спрос смещается с седанов в сторону кроссоверов, Toyota не собирается отказываться от популярной модели Camry. Но и работы над ним не интенсифицирует. Как пишет австралийское издание Drive, если на создание Camry прежних поколений уходило 5-6 лет, то новая Camry появится лишь спустя 7 лет с момента выхода предшественницы.
Напомним, Camry XV70 дебютировала в июне 2017 года.
Ожидается, что производство преемницы Camry XV70 в США стартует в апреле 2024 года, а в салонах автомобиль появится пару месяцев спустя.
По данным издания Drive, покупатели предпочитают более практичные кроссоверы, седаны покупают меньше, поэтому производители снимают их с производства. Toyota же не собирается отправлять Camry на покой, но и на серьезные обновления можно не рассчитывать: внешние панели новой Camry будут новыми, но платформа останется прежней - TNGA.
Вероятно, будет пересмотрена и линейка двигателей. Самый мощный бензиновый V6 с объемом 3,5 литра может остаться только в США, где на него приходится 85 процентов спроса, а в других странах его может заменить турбированный агрегат объемом 2,4 литра. Также будут и гибриды.
К слову, очередь на гибридную Camry в Австралии растянулась на год. Дилеры уже начали письменно предупреждать клиентов о том, что к моменту получения ими автомобиля стоимость может измениться. В Drive полагают, что в такой ситуации потенциальные покупатели могут предпочесть подождать два года (в Австралии новая Camry появится спустя полгода-год со старта продаж в США), но при этом получить автомобиль уже нового поколения.
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